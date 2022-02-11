Завтра Украина отмечает День вышиванки-2021

19:03 19 Май Киев, Украина

Ежегодно в третий четверг мая, начиная с 2006 года в Украине отмечают День вышиванки , в этом году праздник выпал на 20 мая.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу.

История праздника. Автор идеи праздника День вышиванки – писательница и журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила коллегам по учебе в один день прийти в вуз в Автор идеи праздника День вышиванки – писательница и журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила коллегам по учебе в один день прийти в вуз в вышиванках . А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка одного из студентов-одногрупников, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты. Леся предложила одногрупникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Их поддержали коллеги из других вузов, а также библиотеки, школы, детские сады. В течение следующих лет акция вышла на всеукраинский, а затем и на международный уровень. День вышиванки поддержала украинская диаспора по всему миру.

Основная цель праздника - сохранение украинских национальных ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом. Праздник приглашает каждого украинца к совершению простого поступка — надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу, подчеркнув свою причастность к украинской культурной традиции.



В этот день по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, марши вышиванок, конкурсы, вечеринки, ярмарки.



Уже традиционно в День национальной одежды организовывают интересные конкурсы в сети, например, "Лучшая вышиванка" или "Лучшее фото в вышиванке". Фото в вышиванках выкладывают в сеть не только жители Украины, а также и украинцы за рубежом.