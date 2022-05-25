Завтра пройдет онлайн-баттл по приготовлению борща между министрами

19:54 21 декабря Киев, Украина

В Минкультуры сообщили, что завтра, 22 декабря, в 17:30 пройдет онлайн-соревнование по приготовлению всеми любимого украинского блюда.

"Пока вы только настраиваетесь на марафон - Культура и традиция приготовления украинского борща , мы уже разжигаем плиты. И завтра ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-батл по приготовлению лучшего блюда эвер между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой", - говорится в сообщении.

Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко.