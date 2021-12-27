Завтра МВД переходит на усиленный вариант несения службы

Для обеспечения безопасности граждан Украины и иностранных туристов, с 22 августа все подразделения МВД переходя на усиленный режим работы.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Так, по словам первого заместителя министра, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, поэтому "с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы", сообщили в пресс-службе.
В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.
Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии