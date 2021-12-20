Завершен первый этап реформы школьного питания

20:19 07 Апрель Киев, Украина

Утверждены нормы и порядок организации питания в школах и детских садах, что является первым этапом реформы, вскоре будет представлено обновленное меню для школ.



Об этом заявила Первая леди Елена Зеленская в среду, 7 апреля.

"Последний и самый важный документ, Нормы и Порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, 24 марта был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины, а вчера - официально опубликован", - написала Зеленская в Facebook.

Все школы с 1 сентября 2021 обязаны:

Уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;

Увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;

Уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

Увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

Увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Зеленская напомнила, что прежде количество молока и кисломолочных продуктов на неделю составляло 100 мл, также было предусмотрено 100 г творога и 30 г сметаны.



Кроме того, новые нормы предусматривают наличие одной порции молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.