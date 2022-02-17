Заслуженный журналист Украины умер в Николаеве

От тяжелого онкологического заболевания 22 мая скончался Заслуженный журналист Украины Александр Топчий. Журналисту было 70 лет, он проживал в Николаеве. О смерти известного журналиста в социальных сетях сообщил его сын.

Александр Топчий был одним из старейшин журналистского цеха в Николаеве, длительное время был одним из руководителей областной телерадиокомпании, вел ряд авторских программ на областном телевидении. Автор нескольких книг. Был удостоен многих государственных наград.

Деятельность Александра Топчего отмечали Почетными грамотами Кабинета Министров и Верховной Рады Украины, званием «Горожанин года», орденами Святого Владимира II степени и Святого Николая III степени, почетным знаком «За заслуги в развитии информационной сферы Украины». Он неоднократно становился лауреатом международных и всеукраинских телефорумов и телефестивалей, проработал на ОДТРК более 40 лет.

Также Александр Топчий был автором книги очерков, рассказов, повестей, миниатюр, создавал телеочерки о Кинбурнской косе, острове Березань, Ольвии, женском Свято-Михайловском монастыре, николаевских подземельях. Кроме того, журналист вел авторскую телепрограмму «Открытый сундук», гостями которой были музыканты, юмористы и другие известные люди.

Прощание с покойным состоится в понедельник, 24 мая в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Лягина. Начало прощания — в 12.00.