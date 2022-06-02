Защитники Запорожья получили очередную партию амуниции от Метинвеста

17:22 02 июня Киев, Украина

Метинвест передал очередную партию амуниции запорожским защитникам.

На этот раз в город привезли 1000 бронежилетов и 700 касок.

"За последнюю неделю подразделениям Нацгвардии мы передали более 1 тысячи бронежилетов и примерно 700 касок. Эта амуниция будет защищать наших военных на передовой", – отметил директор по закупкам Запорожстали Евгений Авджи.

На прошлой неделе Метинвест передал Нацгвардии из Запорожской области 500 комплектов защитного снаряжения.



Ранее, после начала войны с россией Метинвест запустил производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тысяч бронежилетов. Также приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.