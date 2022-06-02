Защитники Запорожья получили очередную партию амуниции от Метинвеста

Метинвест передал очередную партию амуниции запорожским защитникам.
На этот раз в город привезли 1000 бронежилетов и 700 касок.
На прошлой неделе Метинвест передал Нацгвардии из Запорожской области 500 комплектов защитного снаряжения.
Ранее, после начала войны с россией Метинвест запустил производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тысяч бронежилетов. Также приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.
Ранее, после начала войны с россией Метинвест запустил производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тысяч бронежилетов. Также приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.
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