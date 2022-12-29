Защитники сбили 11 беспилотников рф над Харьковом

Сегодня ночью, 29 декабря Силы обороны сбили 11 русских шахедов над Харьковом
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки противник нанес 30 воздушных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка, Донецкая область и Харьков. Он также осуществил более 70 атак из реактивных систем залпового огня.
В ту ночь российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, используя 13 иранских БПЛА «Шахед-136». 11 из этих беспилотников были сбиты подразделениями Сил обороны Украины.
Противник продолжает вести наступательные операции на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Он пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Плошанка и Краснопоповка в Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клишчиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийский обстрел осуществлялся по районам населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилля Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринария, Красное, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Хуторы, Старица, Тернова, Новомлинск и Дворецкая в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них Синьковка, Вильшана, Купянск, Кисливка и Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Плошанка, Краснопоповка и Диброва - Луганск, а также Ямполовка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Спорные, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огонь противника попали Бердыч, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении в Донецкой области зафиксирован обстрел вблизи Временвки, Великой Новоселки, Вухледаря и Пречистовки.
На Запорожском и Херсонском направлениях в районах обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполье, Малиновка, Чаривне и Дорожкянка Запорожской области и Республиканская, Казацкая и Львовская в Херсонской области. Опять же, гражданская инфраструктура Олешки и Херсона пострадала от вражеских обстрелов. Есть жертвы среди гражданского населения.
27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различных типов, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих получили ранения. Информация о погибших уточняется.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения противника и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Оборонительных войск Украины поразили 5 контрольных пунктов, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки противник нанес 30 воздушных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка, Донецкая область и Харьков. Он также осуществил более 70 атак из реактивных систем залпового огня.
В ту ночь российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, используя 13 иранских БПЛА «Шахед-136». 11 из этих беспилотников были сбиты подразделениями Сил обороны Украины.
Противник продолжает вести наступательные операции на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Он пытается улучшить тактическое положение на лиманском направлении.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Плошанка и Краснопоповка в Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клишчиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийский обстрел осуществлялся по районам населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилля Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринария, Красное, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Хуторы, Старица, Тернова, Новомлинск и Дворецкая в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них Синьковка, Вильшана, Купянск, Кисливка и Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Плошанка, Краснопоповка и Диброва - Луганск, а также Ямполовка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Спорные, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огонь противника попали Бердыч, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении в Донецкой области зафиксирован обстрел вблизи Временвки, Великой Новоселки, Вухледаря и Пречистовки.
На Запорожском и Херсонском направлениях в районах обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполье, Малиновка, Чаривне и Дорожкянка Запорожской области и Республиканская, Казацкая и Львовская в Херсонской области. Опять же, гражданская инфраструктура Олешки и Херсона пострадала от вражеских обстрелов. Есть жертвы среди гражданского населения.
27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различных типов, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих получили ранения. Информация о погибших уточняется.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения противника и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Оборонительных войск Украины поразили 5 контрольных пунктов, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.
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