Защитники Харькова за неделю уничтожили более 500 единиц вражеской техники

16:41 04 Март Киев, Украина

По состоянию на 4 марта силы обороны Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.

Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран, заявил редседатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники!

Враг, понимая, что не может взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары с больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны.



Наступательный характер русских оккупантов замедлился. Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно со Вооруженными Силами Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.