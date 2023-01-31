Защитить украинское небо: литовцы собирают 5 миллионов евро на радары ПВО для Украины

В Литве 30 января был объявлен сбор 5 миллионов евро на покупку пяти радаров противовоздушной обороны для Вооруженных сил Украины.
Позже Тапинас сообщил, что через 6 часов литовцы собрали 500 тысяч евро.
К сбору привлечены общественные организации "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu", а также общественный вещатель LRT.
Инициативу также поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Инициативу также поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Что известно о литовской помощи Украине
В июле 2022 года литовцы, также по инициативе Тапинаса, купили 110 противодроновых ружей и 80 радаров для Вооруженных сил Украины, общей стоимостью этого оборудования – 1 095 000 евро.
До этого, 25 мая, Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на беспилотник. Планировалось, что кампания по сбору 5 млн евро продлится три недели, впрочем, литовцы собрали всю сумму за три дня.
Турецкая компания, производящая "Байракторы", подарит Литве свой беспилотный летательный аппарат, на который литовцы собирали 5 миллионов евро. Его планировали передать украинским военным.
В июле 2022 года литовцы, также по инициативе Тапинаса, купили 110 противодроновых ружей и 80 радаров для Вооруженных сил Украины, общей стоимостью этого оборудования – 1 095 000 евро.
До этого, 25 мая, Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на беспилотник. Планировалось, что кампания по сбору 5 млн евро продлится три недели, впрочем, литовцы собрали всю сумму за три дня.
Турецкая компания, производящая "Байракторы", подарит Литве свой беспилотный летательный аппарат, на который литовцы собирали 5 миллионов евро. Его планировали передать украинским военным.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии