Защитить украинское небо: литовцы собирают 5 миллионов евро на радары ПВО для Украины

08:32 31 января Киев, Украина

В Литве 30 января был объявлен сбор 5 миллионов евро на покупку пяти радаров противовоздушной обороны для Вооруженных сил Украины.

"Литовцы снова поднимаются, чтобы поддержать Украину! 4 самых крупных организаций объединяют усилия, чтобы приобрести современные радары израильского производства, чтобы помочь защитить украинское небо", — написал в Twitter литовский телеведущий и координатор сбора Андрюс Тапинас.

Позже Тапинас сообщил, что через 6 часов литовцы собрали 500 тысяч евро.

"Российским пропагандистам понадобилось бы 6 лет, чтобы собрать такую сумму", - добавил он.

К сбору привлечены общественные организации "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu", а также общественный вещатель LRT.



Инициативу также поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Литовские организации объединяются, чтобы приобрести радары, чтобы помочь защитить небо Украины. 5 млн евро за 5 радаров. Пожалуйста, помогите нам и помогите Украине!", - написал он.

Что известно о литовской помощи Украине

В июле 2022 года литовцы, также по инициативе Тапинаса, купили 110 противодроновых ружей и 80 радаров для Вооруженных сил Украины, общей стоимостью этого оборудования – 1 095 000 евро.



До этого, 25 мая, Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на беспилотник. Планировалось, что кампания по сбору 5 млн евро продлится три недели, впрочем, литовцы собрали всю сумму за три дня.



Турецкая компания, производящая "Байракторы", подарит Литве свой беспилотный летательный аппарат, на который литовцы собирали 5 миллионов евро. Его планировали передать украинским военным.