Зарплата украинцев не покрывает и половины их расходов

13:45 09 Октябрь Киев, Украина

Госстате подсчитали, сколько зарабатывали и сколько тратили украинцы. Даже, не беря во внимание то, что затраты населения Украины уменьшились - зарплаты не покрывают даже половины этих расходов. Выручает социальная помощь.



/>Зарплата составляла менее половины общего дохода украинцев во втором квартале текущего года. Остальная часть приходится на различного рода социальную помощь. Об этом сообщает Госслужба статистики.



Так, в общем объеме доходов украинцев доля зарплаты по итогам второго квартала составила лишь 45,5%. Сумма доходов во втором квартале оценивается в 867 55 млрд грн, тогда как зарплата составляла 394 22 млрд грн.



Различные виды социальной помощи во втором квартале составили 167,5 млрд грн (19,3% от доходов украинцев), смешанный доход – 132,8 млрд грн (15,3%), социальные трансферты в натуральной форме (товары и услуги, которые предоставляются домашним хозяйствам бесплатно или по сниженным ценам) – 114,4 млрд грн (13,2%).



Другие текущие трансферты превысили 42,6 млрд грн (4,9%), а доход от собственности – 15,89 млрд грн (1,8%).



Больше всего украинцы тратили во втором квартале на приобретение товаров и услуг (763,7 млрд грн или 88%). Налоги на доходы и имущество за этот период составили 69,9 млрд грн (8,1%), на денежные вклады и сбережения граждане направили 15,05 млрд грн (1,7%). Другие расходы были незначительными.



По данным Госстата, общая сумма расходов украинцев во втором квартале равнялась общей сумме доходов (867,55 млрд грн).



В Госстате отмечают, что в карантинном втором квартале больше всего сократились расходы украинцев на рестораны и гостиницы (на 38,7%).



Расходы на отдых и культуру уменьшились на 28,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, на транспорт - на 27,8%.



Существенно сократились расходы на одежду и обувь (на 19,2%), образование (на 17,3%), другие товары и услуги (на 16%), на алкоголь и табачные изделия (на 11,1%).



Не так резко уменьшились расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (на 7,5%), связь (6%), здравоохранение (2,5%).



В то же время увеличились расходы на бытовую технику и предметы домашнего обихода (на 2,2%), а также на жилье и жилищно-коммунальные услуги (на 6,4%).



Ранее сообщалось, что в августе в Украине уменьшилась средняя зарплата и составила 11 446 гривен.



Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5 000 грн, а в следующем году ожидается двойное повышение: с января до 6 000 грн, а с июля - до 6 500 грн.