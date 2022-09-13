Зарегистрировать автомобиль можно будет онлайн

Кабмин принял изменения в нормативно-правовые акты, позволяющие заказывать номерные знаки и подать заявление на регистрацию, перерегистрацию автомобилей онлайн, сообщили в МВД.
Делать это можно будет в Электронном кабинете водителя или «Дие». Подается электронное заявление, которое заполняется автоматически, согласно данным информационной системы МВД.
Также расширили перечень регистрационных действий, связанных с проведением государственной регистрации, перерегистрации ТС, которые можно совершить без проведения экспертизы. А если она нужна, можно в удобное для себя время (отдельно от регистрации/перерегистрации ТС) заказать проведение экспертного исследования автомобиля с получением соответствующего вывода, который будет действителен в течение 10 дней.
В сервисных центрах эта услуга остается.
Делать это можно будет в Электронном кабинете водителя или «Дие». Подается электронное заявление, которое заполняется автоматически, согласно данным информационной системы МВД.
Также расширили перечень регистрационных действий, связанных с проведением государственной регистрации, перерегистрации ТС, которые можно совершить без проведения экспертизы. А если она нужна, можно в удобное для себя время (отдельно от регистрации/перерегистрации ТС) заказать проведение экспертного исследования автомобиля с получением соответствующего вывода, который будет действителен в течение 10 дней.
В сервисных центрах эта услуга остается.
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