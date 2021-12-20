Заработала паромная переправа через Дунай

18:40 10 Август Киев, Украина

Новости Измаила: По сообщению Измаильского погранотряда, переправа Орловка–Исакча официально начала свою работу, она должна упростить процедуру пересечения границы между Украиной и Румынией.

С восьми часов утра 10 августа началось функционирование пункта пропуска через государственную границу на территории общества с ограниченной ответственностью «Паромный комплекс Орловка.

Как известно, паромная переправа между Украиной и Румынией проходила тестовые испытания в сентябре 2019 года.



Она построена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров. Предполагается, что на переправе будут работать четыре парома.



Открытие паромной переправы планировалось на середину марта 2020 года, но этому помешало введение карантина и ограничение транспортного сообщения. В сентябре и декабре 2019 года на переправе совершили испытательные рейсы паромов.



Строительство паромной переправы через Дунай «Орловка — Исакча» стартовало осенью 2015 года, однако по разным причинам оно затянулось фактически на четыре года. С украинской стороны строительством переправы занималось ООО «Паромный комплекс «Орловка», а с румынской — компания Navrom BAC. Каждая из компаний вела строительство со своей стороны. С украинской стороны частный инвестор построил не только паромный инфраструктурный комплекс, но и международный пункт пропуска через госграницу.