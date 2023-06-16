Запуск бета-тестирования: закрытие статуса ФЛП через портал "Дія"

На портале "Дія" стартовало бета-тестирование новой услуги - закрытие статуса физического лица-предпринимателя, без необходимости посещения государственных органов.
Эту информацию подтверждает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.
Благодаря этой новой услуге пользователи смогут закрыть свой ФЛП всего за несколько нажатий, не прибегая к посещению налоговой и ручному заполнению заявления, а также избежать длительного ожидания обработки заявления со стороны регистратора.
Все необходимые данные будут автоматически загружаться из Единого государственного реестра (ЕГР), что исключит возможность ошибок в заявлении, как отметил Федоров.
Согласно сообщению, предпринимателю будет нужно только проверить информацию и поставить электронную подпись.
На данный момент Минцифра активно привлекает тестировщиков для проверки и доработки сервиса при необходимости.
К тестированию приглашаются физические лица-предприниматели, обладающие регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, а также предприниматели, использующие паспортные данные вместо РНУКПП.
Эту информацию подтверждает Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.
Благодаря этой новой услуге пользователи смогут закрыть свой ФЛП всего за несколько нажатий, не прибегая к посещению налоговой и ручному заполнению заявления, а также избежать длительного ожидания обработки заявления со стороны регистратора.
Все необходимые данные будут автоматически загружаться из Единого государственного реестра (ЕГР), что исключит возможность ошибок в заявлении, как отметил Федоров.
Согласно сообщению, предпринимателю будет нужно только проверить информацию и поставить электронную подпись.
На данный момент Минцифра активно привлекает тестировщиков для проверки и доработки сервиса при необходимости.
К тестированию приглашаются физические лица-предприниматели, обладающие регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, а также предприниматели, использующие паспортные данные вместо РНУКПП.
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