Запущен новый удобный рейс поезда в Польшу - Укрзализныця

11:26 03 сентября Киев, Украина

Тесные братские отношения Украины и Польши стали еще крепче с началом полномасштабного вторжения россии. Поток пассажирских перевозок возрос в разы, поэтому как пункты пропусков на границе, так и железнодорожники Польши и Украины стремятся улучшить условия поездок.

Как сообщила в воскресенье, 3 сентября, Укрзализныця, новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм отправился в первый рейс в Польшу.

Указано, что в Хелм поезд прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский рейс IC21100 (18:12 – 21:02).

"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть – приложение все покажет", – рассказали в УЗ.

Обратно из Хелма поезд отправится в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 – Хелм 08:42). Он прибудет в Киев в 22:45.

Напомним, в ночь на 30 августа россия атаковала один из объектов инфраструктуры Житомирской области дронами-камикадзе. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Из-за этого задерживались три поезда.