Запорожский Облсовет разрешил льготникам пользоваться общественным транспортом без ограничений

Новости Запорожья: В Запорожье представители всех льготных категорий смогут бесплатно пользоваться транспортом в выходные и праздничные дни без ограничений во времени.
Решение о бесплатном проезде для них приняли на сессии депутаты.
Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.
"Запорожские депутаты проголосовали за внесение изменений в решение по организации проезда льготников в городском пассажирском транспорте до окончания карантина. Теперь представители всех льготных категорий смогут бесплатно пользоваться транспортом в выходные и праздничные дни без ограничений во времени", — сообщают в пресс-службе горсовета.
Ранее в связи с распространением коронавируса с 23 марта в Запорожье было временно приостановлено бесплатную перевозку пассажиров-льготников.
Напомним, что Киев с 1 июля изменил условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, однако изменения касаются только пассажиров, которые не зарегистрированы в столице.
Решение о бесплатном проезде для них приняли на сессии депутаты.
Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.
"Запорожские депутаты проголосовали за внесение изменений в решение по организации проезда льготников в городском пассажирском транспорте до окончания карантина. Теперь представители всех льготных категорий смогут бесплатно пользоваться транспортом в выходные и праздничные дни без ограничений во времени", — сообщают в пресс-службе горсовета.
Ранее в связи с распространением коронавируса с 23 марта в Запорожье было временно приостановлено бесплатную перевозку пассажиров-льготников.
Напомним, что Киев с 1 июля изменил условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, однако изменения касаются только пассажиров, которые не зарегистрированы в столице.
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