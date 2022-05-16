Запорожский долгострой: прошли первые испытания моста на прочность

12:07 14 декабря Киев, Украина

16 лет назад началось строительство нового моста в Запорожье, работы неоднократно приостанавливались, но благодаря проекту "Большое строительство" в 2020 году долгострой "сдвинулся" с места.

В воскресенье, 13 декабря, проводили испытания прочности первого моста — от района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону.



Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков на своей странице в Facebook.





По его словам, как именно должен тестироваться мост, определяет проектант, но общие правила одинаковы во всем мире.

"Мы имели 8 грузовиков по 34 тонн каждый, замеры проводились на нескольких точках до, после, и постепенно с движением грузовиков. Контроль качества и соответствие работ технологическим нормам контролируют заказчик, подрядчик и независимый технадзор — австрийская компания, которая работает на мостах 24/7 и имеет право проводить тестирование смесей или чего-либо в любой момент без предупреждения подрядчика", — написал глава "Укравтодора".

Кубраков отметил, что подрядчик, чтобы успеть завершить работы за 2, а не за 4 года, как это определено контрактом, одновременно работает на нескольких точках мегастроительства.

Запорожский мост — это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.