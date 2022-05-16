Запорожский долгострой: прошли первые испытания моста на прочность

16 лет назад началось строительство нового моста в Запорожье, работы неоднократно приостанавливались, но благодаря проекту "Большое строительство" в 2020 году долгострой "сдвинулся" с места.
В воскресенье, 13 декабря, проводили испытания прочности первого моста — от района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону.
Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
По его словам, как именно должен тестироваться мост, определяет проектант, но общие правила одинаковы во всем мире.
Кубраков отметил, что подрядчик, чтобы успеть завершить работы за 2, а не за 4 года, как это определено контрактом, одновременно работает на нескольких точках мегастроительства.
Запорожский мост — это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
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