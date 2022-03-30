Запорожская "Славутич-Арена" приглашает 3 июля на бесплатный просмотр матча четвертьфинала Чемпионата Европы

Непосредственно к матчу четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу сборной Украины со сборной Англии, который состоится в субботу, 3 июля в Запорожье откроют крупнейшую в Украине фан-зону. Стадион сможет вместить до 5 тысяч фанов. Вход будет бесплатным.
Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух на своей странице в Facebook.
Старух отметил, что создание фан-зоны на стадионе "Славутич-Арена" – инициатива Запорожской облгосадминистрации при поддержке Запорожского городского совета.
Ожидается, что в 20.00 на центральном стадионе Запорожья соберутся 5 тыс. местных болельщиков, чтобы поддержать сборную Украины по футболу в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Вход на стадион свободный.
Ожидается, что в 20.00 на центральном стадионе Запорожья соберутся 5 тыс. местных болельщиков, чтобы поддержать сборную Украины по футболу в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Вход на стадион свободный.
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