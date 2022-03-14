Запорожская область лидирует в реализации проекта президента "Большое строительство"

14:21 22 октября Киев, Украина





"Благодаря программе президента Украины "Большое Строительство" и командной работе специалистов на всех уровнях, мы построили качественный и современный спортивный стадион, который поощряет заниматься спортом всех: детей и взрослых, любителей и профессиональных спортсменов. 20 июня были получен необходимые разрешения и начались работы и уже 1 октября, в рекордные 3,5 месяца, стадион был полностью готов!", — подчеркнул Виталий Боговин.



Руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин выразил благодарность президенту и отчитался о сроках и качестве выполненных работ в рамках проекта "Большое Строительство" . Эта речь прозвучала на открытии современного футбольного стадиона Запорожской гимназии № 8."Благодаря программе президента Украины "Большое Строительство" и командной работе специалистов на всех уровнях, мы построили качественный и современный спортивный стадион, который поощряет заниматься спортом всех: детей и взрослых, любителей и профессиональных спортсменов. 20 июня были получен необходимые разрешения и начались работы и уже 1 октября, в рекордные 3,5 месяца, стадион был полностью готов!", — подчеркнул Виталий Боговин.



Председатель ОГА сообщил, что на сегодняшний день завершен капитальный ремонт в запорожской школе-интернате №7, гимназии "София" г. Днепрорудное и гимназии №8 г. Мелитополь. Завершена реконструкция участков трассы Н-30 "Васильевка-Бердянск" 112,3 км. Построена первая очередь Запорожской ветроэлектростанции мощностью 98 МВт.



Кроме того, руководитель Запорожской области обратил внимание на мосты-долгострои: "Согласно договору, срок строительства мостов — 4 года. Мы же планируем завершить через 2 года. Работы ведутся круглосуточно. На этот год запланировано финансирование в размере 3,7 млрд грн.

К концу 2020 года планируется открыть 1 полосу движения на мосту, который соединяет Бабурку с островом Хортица. В общем, за всю историю независимости, в Запорожской области отремонтировано рекордное количество дорог. Нам есть чем гордиться!", — отметил Виталий Боговин.