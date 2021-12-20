Запорожская и Хмельницкая области попали в «красную» зону
19:31 07 Апрель Киев, Украина
На территории Запорожской и Хмельницкой областей с 9 апреля устанавливаются ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на Телеграм-канале.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 09 апреля 2021 г. “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей», - отметил Немчинов.
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