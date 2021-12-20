Запорожская и Хмельницкая области попали в «красную» зону

19:31 07 Апрель Киев, Украина

На территории Запорожской и Хмельницкой областей с 9 апреля устанавливаются ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на Телеграм-канале.