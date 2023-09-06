Запорожская АЭС была сегодня ночью обесточена - Энергоатом

11:01 10 августа Киев, Украина

В ночь на четверг, 10 августа ЗАЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит блекаутом.





В чем состоит угроза

Как отметили в "Энергоатоме", в таком случае главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирование).



Как отметил и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".