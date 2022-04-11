Запорожье за сутки принял более 5 500 внутренних переселенцев

13:31 11 апреля Киев, Украина

С начала вторжения России в Запорожье переехали 114 125 человек, из них 29 405 детей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Только за минувшие сутки в город эвакуировались 5 558 человек с учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска.



"Город полностью готов принять вынужденных переселенцев. В областной гуманитарный штаб из Кировоградской области направляют тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением", - отметил он.



При этом только Укрзализныцей в Запорожье поступило более 5 000 тонн гумпомощи.



Тимошенко поговорил с эвакуированными мариупольцами, которые рассказали о преступлениях российских оккупантов.



"Сейчас переселенцы временно проживают в одном из санаториев Запорожья и обеспечены всем необходимым", - подчеркнул он.