Запорожье: на Хортице откроется первый в Украине безбарьерный туробъект

06:54 06 августа Киев, Украина

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье, откроют первое безбарьерное пространство в Украине, создание которого лично курирует Елена Зеленская.

Об этом сообщает Facebook-страница Кирилла Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента.



В частности, уже на День Независимости подняться на 16-метровый Курган единства смогут все желающие независимо от возраста и состояния. Курган планируется открыть к этой дате.

"Дорожки спроектированы под углом 5%, каждые 800 м - площадки, оборудованные для отдыха. Сегодня вместе с Первой Леди лично убедились в соблюдении всех норм", - отметил Кирилл Тимошенко.

В прошлом году именно первая леди Елена Зеленская начала инициативу "Без барьеров", к которой присоединяются города и области.



Кроме Кургана, полностью инклюзивным станет также Музей истории казачества, который годами стоял закрытым из-за аварийного состояния. Его уже реконструируют в рамках программы "Большая реставрация". Так же инклюзивным будет общественное пространство Казацкий круг - здесь будут проводить концерты, фестивали и форумы.