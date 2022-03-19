Запорожье готовится к выпуску собственного бронежилета

Запорожские специалисты работают над инновациями в изготовлении бронежилетов. В научную группу по созданию запорожских бронежилетов вошли 19 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.
Среди разработчиков - руководители предприятий, военные и ученые.
"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения. По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилеты 4 и 5 класса", - говорится в сообщении.
В ОГА также добавили, что сейчас решается вопрос испытания и сертификации.
Среди разработчиков - руководители предприятий, военные и ученые.
"Разработка началась еще в 2014 году, поэтому уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения. По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилеты 4 и 5 класса", - говорится в сообщении.
В ОГА также добавили, что сейчас решается вопрос испытания и сертификации.
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