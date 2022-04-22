Запорожье: археологи "выловили" уникальный пушечный лафет

Возле острова Хортица со дна Днепра был поднят 1,2 тонный пушечный лафет времен казачества, уникальная находка отлично сохранилась, благодаря илу.
Лафет датируется концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины.
Лафет датируется концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины.
Выполненный из дуба лафет окован железом. Когда его нашли на дне, из песка и ила выступала только небольшая его часть. Археологи сначала посчитали, что это часть корабля, и только потом поняли, что это лафет.
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