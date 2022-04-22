Запорожье: археологи "выловили" уникальный пушечный лафет

21:45 24 ноября Киев, Украина

Возле острова Хортица со дна Днепра был поднят 1,2 тонный пушечный лафет времен казачества, уникальная находка отлично сохранилась, благодаря илу.

Лафет датируется концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины.
 
Выполненный из дуба лафет окован железом. Когда его нашли на дне, из песка и ила выступала только небольшая его часть. Археологи сначала посчитали, что это часть корабля, и только потом поняли, что это лафет.
"Такой лафет с установленной на нем мощной осадной пушкой, вероятно калибром до 32 фунтов, использовался для штурма крепостей и городов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения", – рассказал гидроархеолог, руководитель отдела реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.
фото: пушечный лафет времен казачества