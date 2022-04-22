Запорожье: археологи "выловили" уникальный пушечный лафет

21:45 24 ноября Киев, Украина





Лафет датируется концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины. Возле острова Хортица со дна Днепра был поднят 1,2 тонный пушечный лафет времен казачества, уникальная находка отлично сохранилась, благодаря илу.Лафет датируется концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины.

Выполненный из дуба лафет окован железом. Когда его нашли на дне, из песка и ила выступала только небольшая его часть. Археологи сначала посчитали, что это часть корабля, и только потом поняли, что это лафет.