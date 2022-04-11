Западная граница Украины. Обстановка на пропускных пунктах

12:57 11 апреля Киев, Украина

🔹За сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Данные показатели, по сравнению с предыдущими сутками, указывают на умеренное уменьшение пассажиропотока.



🔹Из Украины за прошедшие сутки выбыли почти 39 тысяч человек. Более 27 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные проследовали в другие страны-члены ЕС и Молдову.



🔹В Украину за минувшие сутки прибыли более 31 тысячи человек, 27 тысяч из которых - украинцы. Кроме того, оформлено более 460 транспортных средств с гуманитарными грузами.



Обратим внимание, что в случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также другие подтверждающие документы.