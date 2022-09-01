"Закрытые глаза": в Украине запустили мартиролог жертв российско-украинской войны

14:28 16 августа Киев, Украина





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Кураторы проекта призывают украинцев делиться информацией о людях, погибших во время войны, обстоятельствах их смерти и истории их жизни. После модерации свидетельства будут опубликованы, они станут частью национальной памяти. Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустил мартиролог жертв российско-украинской войны с 2014 года под названием Закрытые глаза.На платформе уже собрали информацию о более чем 2000 погибших. Данные извлекают из открытых источников, далее их оценивают исследователи. При необходимости к публикациям могут быть добавлены важные факты жизни или обстоятельства смерти. Платформа также имеет англоязычную версию.Кураторы проекта призывают украинцев делиться информацией о людях, погибших во время войны, обстоятельствах их смерти и истории их жизни. После модерации свидетельства будут опубликованы, они станут частью национальной памяти.

"Кровавая война, развязанная россией против Украины, повлекла за собой масштабные разрушения – разрушенные дома, утраченное благополучие, разбитые мечты. Однако наиболее болезненной трагедией этой яростной агрессии стали тысячи смертей мирных граждан, поплатившихся за право быть украинцами. российские оккупанты цинично их расстреливали, пытали, сжигали, насиловали, морили голодом…

Их жизнь унесли. Однако мы не позволим унести и их имена", - говорится на сайте проекта.

Гендиректор «Бабьего Яра» Максим Рабинович считает, что мартиролог – « это, с одной стороны, мемориальная платформа, а с другой – инструмент коммуникации с миром, который наконец-то должен принять вызов коллективной ответственности за продолжающуюся войну».