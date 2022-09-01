"Закрытые глаза": в Украине запустили мартиролог жертв российско-украинской войны

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустил мартиролог жертв российско-украинской войны с 2014 года под названием Закрытые глаза.
На платформе уже собрали информацию о более чем 2000 погибших. Данные извлекают из открытых источников, далее их оценивают исследователи. При необходимости к публикациям могут быть добавлены важные факты жизни или обстоятельства смерти. Платформа также имеет англоязычную версию.
Кураторы проекта призывают украинцев делиться информацией о людях, погибших во время войны, обстоятельствах их смерти и истории их жизни. После модерации свидетельства будут опубликованы, они станут частью национальной памяти.
На платформе уже собрали информацию о более чем 2000 погибших. Данные извлекают из открытых источников, далее их оценивают исследователи. При необходимости к публикациям могут быть добавлены важные факты жизни или обстоятельства смерти. Платформа также имеет англоязычную версию.
Кураторы проекта призывают украинцев делиться информацией о людях, погибших во время войны, обстоятельствах их смерти и истории их жизни. После модерации свидетельства будут опубликованы, они станут частью национальной памяти.
Гендиректор «Бабьего Яра» Максим Рабинович считает, что мартиролог – « это, с одной стороны, мемориальная платформа, а с другой – инструмент коммуникации с миром, который наконец-то должен принять вызов коллективной ответственности за продолжающуюся войну».
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