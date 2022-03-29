Законопроект ВРУ. За отсутствие маски у клиента штраф будут платить владельцы бизнеса

16:07 03 ноября Киев, Украина

Штрафовать будут:



- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты. За законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов проголосовала большая часть депутатов Верховной Рады Украины, 251 депутат из 450. Документ был одобрен в первом чтении. Об этом сообщает РБК-Украина.- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.



"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.