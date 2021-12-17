Закончена расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ

13:36 24 Июль Киев, Украина

Несмотря на повреждения, удалось удачно считать и расшифровать данные с "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ . Начато техническое расследование, сроки не озвучиваются.

Расшифровка «черных ящиков» подтвердила тот факт, что катастрофе способствовали внешние факторы.



Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Twitter в пятницу, 24 июля.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. «Черные ящики» от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», - написал Енин.

Напомним, накануне органы расследования авиационных инцидентов Франции и Канады предварительно проанализировали информацию с обоих бортовых регистраторов самолета МАУ, сбитого в начале января.



Расшифровка бортописцев началась 22 июля.



Известно, что переговоры с делегацией Ирана по сбитому самолету МАУ пройдут в Киеве 29-30 июля.