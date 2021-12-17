Закончена расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ

Несмотря на повреждения, удалось удачно считать и расшифровать данные с "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ. Начато техническое расследование, сроки не озвучиваются.
Расшифровка «черных ящиков» подтвердила тот факт, что катастрофе способствовали внешние факторы.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Twitter в пятницу, 24 июля.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Twitter в пятницу, 24 июля.
Напомним, накануне органы расследования авиационных инцидентов Франции и Канады предварительно проанализировали информацию с обоих бортовых регистраторов самолета МАУ, сбитого в начале января.
Расшифровка бортописцев началась 22 июля.
Известно, что переговоры с делегацией Ирана по сбитому самолету МАУ пройдут в Киеве 29-30 июля.
Расшифровка бортописцев началась 22 июля.
Известно, что переговоры с делегацией Ирана по сбитому самолету МАУ пройдут в Киеве 29-30 июля.
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