Закончен основной этап ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС - МВД

08:05 02 сентября Киев, Украина

Как отчитался на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины министр внутренних дел Игорь Клименко, в Украине завершен первый этап ликвидации катастрофических последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Он отметил, что к этим работам ежедневно привлекали более 2000 человек, 300 единиц техники и более сотни плавсредств.

Министр проинформировал, что в зону бедствия попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало почти 900 тысяч человек.

"Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, им доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды, почти 119 тысяч тонн продуктов и вещи первой необходимости", - уточнил Клименко.

Министр добавил, что с целью предотвращения ухудшения санитарной ситуации МВД совместно с Госпродпотребслужбой, органами местного самоуправления и рыбоохраной провели более 173 000 рейдов.

Как известно, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

Началась срочная прокладка магистральных водопроводов в Днепропетровской области, чтобы завершить работы к осени. Таким образом, можно будет обеспечить водой такие города как Кривой Рог, Марганец и Никополь.