Закарпатский облсовет запретил деятельность российских религиозных организаций

На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, связанных с рф, в целях укрепления национальной безопасности.
Об этом сообщает Закарпатский облсовет через социальную сеть Facebook.
Согласно новому решению, принятому депутатами областного совета, запрещается деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций на территории Закарпатской области, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессора.
В сообщении указывается, что депутаты рекомендуют правоохранительным органам быстро и эффективно реагировать на выявление фактов антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.
Это решение обусловлено стремлением обеспечить безопасность и защиту национальных интересов на Закарпатье.
Об этом сообщает Закарпатский облсовет через социальную сеть Facebook.
Согласно новому решению, принятому депутатами областного совета, запрещается деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций на территории Закарпатской области, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессора.
В сообщении указывается, что депутаты рекомендуют правоохранительным органам быстро и эффективно реагировать на выявление фактов антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.
Это решение обусловлено стремлением обеспечить безопасность и защиту национальных интересов на Закарпатье.
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