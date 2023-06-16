Закарпатский облсовет запретил деятельность российских религиозных организаций

15:48 01 июня Киев, Украина

На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, связанных с рф, в целях укрепления национальной безопасности.

Об этом сообщает Закарпатский облсовет через социальную сеть Facebook.

Согласно новому решению, принятому депутатами областного совета, запрещается деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций на территории Закарпатской области, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессора.

В сообщении указывается, что депутаты рекомендуют правоохранительным органам быстро и эффективно реагировать на выявление фактов антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Это решение обусловлено стремлением обеспечить безопасность и защиту национальных интересов на Закарпатье.