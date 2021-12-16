Закарпатье: активисты будут "ловить" поджигателей травы при помощи дронов

18:23 24 Март Киев, Украина

На Закарпатье молодежная группа с помощью дронов (квадрокоптеров) будет патрулировать местность и устанавливать поджигателей.

Информацию о выявленных нарушителях будут передавать в Нацполицию и ГСЧС, об этом в тематической группе Эко Свалявщина в Фейсбуке сообщил Василий Петрус.



Как отмечается в посте, патрулировать будут пока только в одном районе области - в Свалявском, точнее - в Свалявской и Нелипинской громадах.

"Все уже 100 раз слышали, что сжигать мусор и сухую растительность нельзя! Даже Верховная Рада приняла закон, который предусматривает административное правонарушение и высокие штрафы - 1 700 грн (152 УКУ). Но все равно, не всех это останавливает. Хотим отметить, что с дрона хорошо видно, откуда начал распространяться огонь, установить владельца такого участка будет не проблема. Также, если кто-то думает, что можно поджечь и быстро убежать - у вас это не получится. За минуту дроном можно облететь квадратный километр и сделать фото/видеофиксацию поджога", - написал активист.

Активисты также будут отслеживать граждан, выбрасывающих мусор и строительные отходы в несанкционированных местах.