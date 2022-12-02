Захватчики готовят волну мобилизации в оккупированном Крыму
09:21 02 декабря Киев, Украина
В оккупированном Крыму российские сотрудники военных комиссаров готовятся к новой волне мобилизации.
Об это сообщает Генштаб ВСУ
"На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации".
По имеющейся у штаба информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
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