Задержка информации на фронте: стратегия Сил обороны

17:19 14 июня Киев, Украина

В силу важности обороны, украинцев призывают с особым вниманием относиться к задержке определенной информации о событиях на фронте. Пауза, которая возникает в таких случаях, позволяет украинским военным изучить и учесть реакцию противника.



В связи с этим, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Валерий Шершень, подчеркнул в своем сообщении в Фейсбуке важность задержки определенной информации с точки зрения военной оперативно-тактической стратегии.

"Такая пауза позволяет изучить реакцию противника, выявить его провокационные действия, фальшивки, манипуляции и использовать полученные знания в своих интересах. Необходимо понимать, что количество и активность российских военных корреспондентов не говорит о их доминировании", - отметил Шершень.



Шершень также сообщил, что в течение последних суток на Таврическом направлении Силы обороны выполнили 1477 огневых задач.



Особенно сложная обстановка складывается на Авдеевском направлении, где украинские силы продолжают противостоять штурмам российских оккупационных войск. Однако на Бердянском направлении враг активно обороняется, стремясь остановить наступательные операции украинских войск.

"Защитники Таврического направления прочно удерживают свои позиции и активно уничтожают противника. За последние сутки противник атаковал наши позиции 20 раз. В общей сложности за сутки зафиксировано 559 обстрелов", - отметил Шершень.

Кроме того, Шершень поделился информацией о том, что российские оккупанты продолжают осуществлять штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий для окружения Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отражают все атаки противника в Марьинке.



В то же время, враг осуществил артобстрелы по Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Максимильяновке, Победе и Новомихайловке в Донецкой области.



Также Шершень сообщил, что наблюдается движение российских транспортных колонн, перевозящих украденную бытовую технику, мебель и другое имущество, в направлении города Токмак, вблизи поселка Очеретоватое. На причалах морского порта в городе Бердянске также происходит загрузка украденного зерна на суда.