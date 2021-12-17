Задержан преступник, который угрожал взорвать БЦ "Леонардо"

16:13 03 Август Киев, Украина





Заложница, которая является руководителем отделения "Универсал Банка", не пострадала.



Террориста зовут Каримов Сухроб Рахманович, он родился 25 марта 1988 года. Геращенко назвал его «психически неуравновешенным», судя по соцсетям. Его уже задержали живым — к террористу пустили журналистов, во время разговора ворвалась «Альфа». Взрыва не произошло. Спецподразделение "Альфа" в ходе операции по обезвреживанию террориста , успешно задержала захватчика, который угрожал взорвать бизнес-центр "Леонардо".Заложница, которая является руководителем отделения "Универсал Банка", не пострадала.Террориста зовут Каримов Сухроб Рахманович, он родился 25 марта 1988 года. Геращенко назвал его «психически неуравновешенным», судя по соцсетям. Его уже задержали живым — к террористу пустили журналистов, во время разговора ворвалась «Альфа». Взрыва не произошло.

Замминистра МВД Антон Геращенко назвал злоумышленника «психически неуравновешенным», если судя по его соцсетям.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст. 258 УК Украины ("Террористический акт").