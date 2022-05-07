Задержан мужчина, изготовлявший документы для незаконного пересечения границы

14:43 04 мая Киев, Украина

Во Львове мужчина за 10 тысяч долларов производил документы для незаконного пересечения границы.

Он предоставлял военнообязанным мужчинам фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша.



На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска, сообщает Офис генерального прокурора.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ после получения всей суммы от одного из желающих уехать за пределы Украины. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



В Одесской области житель Белгород-Днестровского района наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу. За свои «услуги» он брал 2 тысячи долларов США с человека.



На Буковине полицейские задержали пять человек, незаконно переправлявших через границу военнообязанных мужчин.



В селе Деловое Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию военнообязанного.