Зачем российская власть достраивает мечеть в Крыму

19:58 20 Май Киев, Украина

Российская власть в Крыму намеревается достроить Соборную мечеть в Симферополе. Проект является долгостроем, на его воплощение было собрано свыше 3 млрд рублей в качестве пожертвований. Строительство идет уже 6 лет.

Путин. 18 мая 2021 год, отдал распоряжение правительству об оказании необходимого содействия в завершении строительства культового сооружения.

"Правительству Российской Федерации совместно с Советом Министров Республики Крым и с привлечением заинтересованных организаций оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству Соборной мечети в Симферополе", - говорится в перечне поручений.

Распоряжение было выдвинуто как раз 18 мая, в День памяти геноцида крымско-татарского народа.

Первоначально муфтият планировал в 2018 году закончить строительство, начатое в 2015 году.Однако в установленный срок было заложено начало постройки лишь главного купола мечети. Поэтому окончание проекта было перенесено на один год. В 2019 году срок сдачи был перенесен еще на несколько месяцев вперед. После этого завершение строительства неоднократно переносилось и теперь, муфтият намекает, что Соборную мечеть должны закончить в 2022 году.

Нариман Джелял, один из лидеров крымско-татарского национального движения считает, что завершение строительства невыгодно для России, ведь тогда придется искать новый символ, начинать новое строительство для того, чтобы создать новую вывеску заботы о крымских татарах.

По мнению Джеляла и других крымско-татарских активистов, забота о его народе иллюзорна. На самом деле к татарам в Крыму относятся как к экстремистам. Их выдвинули на задворки общественно-политической жизни Крыма, и оккупационная власть не собирается ничего менять.

Поэтому активисты утверждают, что Соборная мечеть — это не что иное, как пропагандистский проект Кремля, а обещания Путина помочь в завершении строительства в этом году – элемент агитации перед предстоящими парламентскими выборами в Госдуму РФ.