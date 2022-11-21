"Забрать свободу никому не удастся: Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

10:58 21 ноября Киев, Украина

Украинский народ объединился и продолжает платить высокую цену за свободу, но забрать ее никому не удастся. Весь мир видит, на что способны украинцы, чтобы защитить свою свободу.





Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Он отметил, что через год в Украине, Европе и мире изменилось немало, но неизменным остается ответ на вопрос: Кто такие украинцы и что для них главное.

"Две ценности, неразрывно сплетенные, как левый и правый берега Днепра. Как синий и желтый цвета, как слова Чубинского и музыка Вербицкого. Как две нити в узоре на вышиванке, где зашифрован наш генетический код. Это Достоинство и Свобода. Мы всегда о это помнили и не имеем права забыть. Всегда это ценили и нет страха защищать", — сказал президент.

Зеленский отметил, что украинцы всегда знали, чего хотят, а в этом году мир узнал, что украинцы могут.

"Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира. Кто-то скажет: звучит громко. Да. Наше войско звучит громко. И последние восемь лет. И последние девять месяцев. Когда к закаленным бойцам присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, айтишники, ученые, бизнесмены. Сотни тысяч украинцев, которые не сели в самолет, а стали в очередь в военкомат. И бок о бок встали на защиту нашей мечты. Навеки свободной Украины", - сказал он.

По словам президента, мир увидел на что способны гражданские украинцы.

"Как можно становиться живой стеной на пути военных колонн оккупанта, голыми руками останавливать и разворачивать вражеские танки и БТРы. Несмотря на выстрелы и шумовые гранаты выходить на митинги в оккупации. Сбить российский беспилотник банкой консервации. Дать оккупантам семечки, чтобы на месте, где они погибнут, подсолнухи проросли", - отметил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что весь мир увидел, какие в Украине врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры: "Как можно быть на дежурстве несколько недель подряд, вытаскивать из поля боя десятки раненых, оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и пулями провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн, в окопе. Получить диплом бакалавра онлайн, в окопе".



Президент отметил и волонтеров и всех небезразличных людей.

"Все увидели, как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как достать все. Купить все. Привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все. И в каждом селе варили борщи в банках и закрывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели просроченные пайки, как орки", — сказал он.

Он подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский воин выглядел достойно, сражался и побеждал достойно.

"И все увидели, какой у нас бизнес. Не олигархи, а современный, креативный, человечный и ответственный бизнес. Как можно свой офис, гостиницу или спортзал превратить в приют для переселенцев. Как бренды модной обуви шьют армейские ботинки. Дизайнеры женских платьев – бронежилеты. Производитель садовой мебели производят ежи. Звездная модель готовит еду для бойцов и беженцев. Телеведущая делает "Бандера-смузи". Доктор наук сортирует "гуманитарку" в Польше. А оперный певец эвакуирует на своем авто сотни людей", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что весь мир увидел, какие украинские дети, как они отказываются от смартфонов и гаджетов, чтобы передать деньги на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами 15 километров ведет автомобиль, чтобы вывезти четырех раненых взрослых.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину", — сказал президент. .

Он отметил, что украинцы могут остаться без денег, света, бензина, горячей воды, но не без воли, и это остается неизменным.

"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", - подчеркнул Зеленский в речи в прошлом году.

Он отметил, что за год изменилось немало: в земле – воронки, в городах и селах – блокпосты и ежи, на улицах бывает темно, а в домах холодно.