За время вторжения россияне убили в Украине почти четыреста детей

16:40 19 сентября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения в результате действий российских военных погибли 390 детей. Общее количество пострадавших детей составляет 1149, из которых более 759 получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Больше всего пострадавших в Донецкой области – 395, Харьковской – 219, а также в Киевской – 116.



К примеру, 16 сентября в Харькове двое детей 5 и 17 лет получили ранения при обстреле, 17 сентября в Чугуеве от полученных травм в больнице скончалась 11-летняя девочка, а 18 сентября в результате обстрела Купянское ранение получил 11-летних мальчик. Из более двух сотен пострадавших детей с конца февраля в Харьковской области, 55 – погибли.



Также в Донецкой области 18 сентября в Торецке получила ранение 12-летняя девочка.



Среди регионов, где за время полномасштабного вторжения зафиксировали наибольшее количество пострадавших детей, Николаевская область, в которой насчитывают 72, Черниговская - 68, Луганская - 61, Херсонская - 55, Запорожская - 46, и Днепропетровская - 26.



В Офисе генерального прокурора напоминают, что цифры относительно пострадавших не окончательны, потому что продолжается работа по установлению жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.