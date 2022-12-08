За время вооруженной агрессии россии ранены 855 детей

С момента, прошедшего с начала вторжения россии в Украину, погибли по меньшей мере 443 ребенка, еще 855 получили ранения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Ювенальные прокуроры отмечают, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.
В частности, 6 декабря во время ракетных обстрелов россией с. Куприяновка Запорожской области ранения получила 15-летняя девочка. Также стало известно, что 3 декабря из-за ракетных обстрелов войсками рф г. Бахмут Донецкой области получил ранение 4-летнего мальчика.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью, добавили в ОГПУ.
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