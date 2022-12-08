За время вооруженной агрессии россии ранены 855 детей

10:35 08 декабря Киев, Украина

С момента, прошедшего с начала вторжения россии в Украину, погибли по меньшей мере 443 ребенка, еще 855 получили ранения.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Более 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 8 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 443. Выросло количество раненых - 855", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры отмечают, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.



В частности, 6 декабря во время ракетных обстрелов россией с. Куприяновка Запорожской области ранения получила 15-летняя девочка. Также стало известно, что 3 декабря из-за ракетных обстрелов войсками рф г. Бахмут Донецкой области получил ранение 4-летнего мальчика.



Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью, добавили в ОГПУ.