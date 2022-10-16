За время войны в Украине погибли 422 ребенка

10:06 13 октября Киев, Украина

По состоянию на утро 13 октября, по меньшей мере, 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров, количество погибших детей за сутки не изменилось — 422. Не изменились и данные о раненых — 808.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 407, Харьковской - 254, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Запорожской - 68, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.



Эти данные не окончательны, поскольку продолжают устанавливать количество жертв среди детей в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, отметили в ОГПУ.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.