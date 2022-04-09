За время войны в Чернигове погибли около 700 человек

18:03 08 апреля Киев, Украина

Российские военные обстреливали Черниговщину и Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения. В городе не было света, газа, воды, поэтому людям приходилось готовить еду на кострах. Массовую эвакуацию провести также не удавалось, ведь оккупанты заминировали дороги и сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Киев и Чернигов. Те, кто решался уехать, использовали тропы в лесах.

Об этом рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

"Чернигов пережил все ужасы войны. Мы видим это по тому количеству ящиков со снарядами и количеству гильз, которые находят при зачистках окрестных сел и территорий. Это тысячи снарядов, а возможно, десятки тысяч снарядов 152 калибра, тысячи мин 120 калибра. Это принесло значительные разрушения", – говорит он.

Еще в конце марта Омбудсман говорила, что окрестности Чернигова разбомблены полностью, а пригород – на 60%. По словам Атрошенко, власти систематизируют всю информацию о разрушениях, а объем работ, которые нужно провести для восстановления инфраструктуры, охарактеризовал как колоссальный.



В настоящее время в городе и области активно проводят разминирование. Только за один день работы, как рассказали в ГСЧС, в Черниговской области изъяли 3 тысячи 213 единиц боеприпасов, в частности, ракеты "Точка У". Местных просят не трогать такие предметы и обязательно сообщать о них на 101 или 102.

До начала боевых действий в Чернигове проживало 285-290 тысяч человек и примерно половине удалось уехать. Сейчас, по словам мэра, можно сказать, что в городе осталось от 80 до 95 тысяч жителей. Эти цифры были получены, опираясь на данные мобильных операторов.



Что касается количества погибших, то Атрошенко отметил, что эти данные также не точны.

“Я могу назвать приблизительное количество – это 700 человек, это и военных и гражданских, Кроме того, есть 70 тел неопознанных. Мы не можем их идентифицировать. И есть 40 человек, пропавших без вести. Приблизительно есть понимание причин (исчезновения – Ред.), но доказательств нет”, - сказал Атрошенко.

Атрошенко объясняет, что есть случаи, когда людей, которых официально считали пропавшими без вести, скорее всего, погибли в результате бомбардировок.