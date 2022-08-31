За время военного положения Украина получила 8,5 тысяч тонн медицинской гумпомощи

Украина за время военного положения получила 8,5 тысяч тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В Минздраве отмечают, что это совокупная поддержка из 35 стран мира и более 60 международных и благотворительных организаций, медицинских учреждений, иностранных и украинских компаний, а также правительств разных государств.
В Минздраве отмечают, что это совокупная поддержка из 35 стран мира и более 60 международных и благотворительных организаций, медицинских учреждений, иностранных и украинских компаний, а также правительств разных государств.
По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, Минздрав наладил сотрудничество с волонтерами и благотворителями для координации взаимодействия и оперативного обеспечения медицинских нужд.
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