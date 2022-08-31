За время военного положения Украина получила 8,5 тысяч тонн медицинской гумпомощи

14:56 10 августа Киев, Украина

Украина за время военного положения получила 8,5 тысяч тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.



В Минздраве отмечают, что это совокупная поддержка из 35 стран мира и более 60 международных и благотворительных организаций, медицинских учреждений, иностранных и украинских компаний, а также правительств разных государств.

"Вся гуманитарная помощь распределяется по приоритетности. Прежде всего - для закрытия потребностей медицинских учреждений, расположенных в зоне боевых действий и вблизи них, а также занимающихся лечением раненых. Кроме того, в фокусе заведения регионов с большим количеством внутренне перемещенных лиц", - отметили в министерстве.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, Минздрав наладил сотрудничество с волонтерами и благотворителями для координации взаимодействия и оперативного обеспечения медицинских нужд.