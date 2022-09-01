За время полномасштабного вторжения рашисты совершили более 400 преступлений против журналистов и медиа

14:59 25 августа Киев, Украина

За полгода полномасштабного вторжения россия совершила 435 преступлений против журналистов и медиа в Украине.





Об этом сообщили в Институте массовой информации (ИМИ).

За последний месяц под российские обстрелы в Донбассе попали журналисты проектов Donbas Frontliner и Ukrainian Witness, которые считают, что обстрел велся по ним прицельно. Всего ИМИ зафиксировал 25 случаев российских обстрелов журналистов.



Украинские медиа продолжают получать угрозы от россиян по электронным адресам, хотя количество угроз уменьшилось. Также на оккупированных территориях захватчики продолжают отбирать бренды медиа. К примеру, во временно захваченном российскими оккупантами Волновахе россияне украли бренд украинской газеты "Наше слово" и издают для распространения своей пропаганды.



С начала широкомасштабного вторжения по меньшей мере 215 телерадиовещателей, онлайн- и печатных медиа (общенациональных, региональных и местных) прекратили полностью или частично свою деятельность из-за боевых действий и оккупации. Это преимущественно региональные медиа из Запорожской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Луганской, Черниговской областей.



За полгода российские военные убили в общей сложности 37 журналистов в Украине. Из них восемь журналистов убиты во время выполнения профессиональных обязанностей: три украинских и пять иностранных, две женщины и пять мужчин. Еще 14 журналистов получили ранения.



До сих пор пропавшими считают четверо журналистов – трое мариупольских и журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, пропавший на Киевщине во время российской оккупации.