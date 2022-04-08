За сутки обезврежено более 4 тыс. взрывоопасных предметов

Оперативная информация о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны
🔷 В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 429 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 4 тыс. 101 взрывоопасный предмет, обследована территория площадью 382 га.
🔷 Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 1 тыс. 828 раз, в Николаевской – 1028, Донецкой – 259, Киевской – 295, Сумской – 154 раза.
🔷 Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 26 тыс. 526 взрывоопасных предметов, 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 366 авиационных бомб. Обследована территория площадью 5 тыс. 507 га.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона-101. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке: https://dsns.gov.ua/ru/protiminna-diyalnist.
🔷 В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 429 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 4 тыс. 101 взрывоопасный предмет, обследована территория площадью 382 га.
🔷 Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 1 тыс. 828 раз, в Николаевской – 1028, Донецкой – 259, Киевской – 295, Сумской – 154 раза.
🔷 Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 26 тыс. 526 взрывоопасных предметов, 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 366 авиационных бомб. Обследована территория площадью 5 тыс. 507 га.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона-101. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке: https://dsns.gov.ua/ru/protiminna-diyalnist.
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