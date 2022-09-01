За сутки ДТЭК возобновили электроснабжение для 13 тысяч семей в 7 населенных пунктах

За прошлые сутки аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 13 тысяч семей в 7 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщается на сайте компании в среду, 31 августа.
Так, возобновили энергоснабжение более 10 тысяч домохозяйств Бахмутской общины, находящейся под ежедневными обстрелами российских оккупантов.
Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской, Славянской и Торецкой общинах Донецкой области.
В Днепропетровской области свет вернули для 1250 семей Никопольского района.
Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.
Так, возобновили энергоснабжение более 10 тысяч домохозяйств Бахмутской общины, находящейся под ежедневными обстрелами российских оккупантов.
Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской, Славянской и Торецкой общинах Донецкой области.
В Днепропетровской области свет вернули для 1250 семей Никопольского района.
Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.
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