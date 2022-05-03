За субботу прививки от COVID получили почти 70 тысяч украинцев

13:30 01 августа Киев, Украина

Кампания по вакцинации в Украине проходит успешно. По данным Министерства здравоохранения, в последний день июля, в субботу, вакцину от коронавируса COVID-19 получили 68 499 человек.

Так, первую дозу получили 45 597 человек, а полностью иммунизированы – 22 902 человека.

Накануне в стране работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов вакцинации, 319 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna – 25 592. Меньше использовались вакцины Pfizer – 19 622, Sinovac Biotech – 17 476 и AstraZeneca – 5 449.

С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человека, из них получили одну дозу – 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки.

Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):

Киев - 2836

Винницкая обл - 625

Волынская обл - 298

Днепропетровская обл - 1341

Донецкая обл - 388

Житомирская обл - 857

Закарпатская обл - 531

Запорожская обл - 527

Ивано-Франковская обл - 397

Киевская обл - 2123

Кировоградская обл - 325

Луганская обл - 277

Львовская обл - 1546

Николаевская обл - 263

Одесская обл - 1497

Полтавская обл - 1653

Ровенская обл - 551

Сумская обл - 335

Тернопольская обл - 472

Харьковская обл - 1747

Херсонская обл - 1145

Хмельницкая обл - 630

Черкасская обл - 974

Черновицкая обл - 666

Черниговская обл - 898

Накануне Минздрав отчитался о вакцинах в Украине. В страну прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.