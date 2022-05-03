За субботу прививки от COVID получили почти 70 тысяч украинцев

Кампания по вакцинации в Украине проходит успешно. По данным Министерства здравоохранения, в последний день июля, в субботу, вакцину от коронавируса COVID-19 получили 68 499 человек.
Так, первую дозу получили 45 597 человек, а полностью иммунизированы – 22 902 человека.
Накануне в стране работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов вакцинации, 319 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna – 25 592. Меньше использовались вакцины Pfizer – 19 622, Sinovac Biotech – 17 476 и AstraZeneca – 5 449.
С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человека, из них получили одну дозу – 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки.
Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):
Киев - 2836
Винницкая обл - 625
Волынская обл - 298
Днепропетровская обл - 1341
Донецкая обл - 388
Житомирская обл - 857
Закарпатская обл - 531
Запорожская обл - 527
Ивано-Франковская обл - 397
Киевская обл - 2123
Кировоградская обл - 325
Луганская обл - 277
Львовская обл - 1546
Николаевская обл - 263
Одесская обл - 1497
Полтавская обл - 1653
Ровенская обл - 551
Сумская обл - 335
Тернопольская обл - 472
Харьковская обл - 1747
Херсонская обл - 1145
Хмельницкая обл - 630
Черкасская обл - 974
Черновицкая обл - 666
Черниговская обл - 898
Накануне Минздрав отчитался о вакцинах в Украине. В страну прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.
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