За сколько должна приехать "скорая" – объяснение Минздрава

10:09 12 сентября Киев, Украина





В то же время, там отмечают, что во время военного положения, в случае ведения активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады отсрочат до прекращения угрозы.



Также его могут отсрочить «учитывая обстоятельства, не зависящие от организации системы оказания экстренной медицинской помощи», таких как усложненное дорожное движение, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация. Этот порядок регулируется постановлением Кабмина №1271.



Чем критический вызов отличается от экстренного: На критический вызов бригады «скорой» должны доехать за 10 минут, на экстренный – за 20, объясняют в Минздраве В то же время, там отмечают, что во время военного положения, в случае ведения активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады отсрочат до прекращения угрозы.Также его могут отсрочить «учитывая обстоятельства, не зависящие от организации системы оказания экстренной медицинской помощи», таких как усложненное дорожное движение, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация. Этот порядок регулируется постановлением Кабмина №1271.Чем критический вызов отличается от экстренного:

Критический сопровождается отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери.

При экстренном могут быть нарушены признаки сознания, кровотечение, острый коронарный синдром, острый мозговой инсульт, расстройство и дыхание.

Если пациент нуждается в оценке состояния здоровья, но отсрочка медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния, вызов считается не экстренным и «скорая» не приедет. В то же время, к таким пациентам могут направить медиков, однако при условии, что есть свободные бригады и нет доступа к получению первичной медицинской помощи у семейного врача.



Что касается непрофильных вызовов (пациент не нуждается в помощи на месте), то его могут проконсультировать по телефону.