За сдачу мужчин для принудительной мобилизации оккупанты платят 60 тысяч рублей

13:08 21 августа Киев, Украина

В Луганской области за сдачу местных жителей среди мужчин для принудительной мобилизации оккупанты платят 60 тысяч рублей. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Гайдай в воскресенье, 21 августа.

"Сдают соседи – за информацию о местонахождении мужчин оккупанты дают по 60 тысяч рублей. Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял", – написал он в телеграм-канале. По его словам, "родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги без колебаний. Логика проста – не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую Ладу, правда, не хватит, но здесь и не россия".

Гайдай отметил, что сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают мобилизовать на оккупированных территориях местных жителей.

Тем временем на фронте оккупанты сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений – украинские защитники держат оборону.

"За прошедшие сутки нашими бойцами отбиты 13 атак россиян. Около шести населенных пунктов враг применял авиацию. Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов", – написал Гайдай.

Он отметил, что дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки.

"Враг атаковал с разных сторон, кое-где – по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить. Еще на двух участках бои продолжаются", – добавил глава Луганщины.

Ранее Гайдай сообщил, что на Луганщине оккупанты начали мобилизовать людей с болезнями. Также захватчики пытаются "узаконить" мобилизацию на Донбассе.