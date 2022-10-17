За русский язык оштрафовали преподавателя одного из вузов столицы

17:37 17 октября Киев, Украина

В Украине оштрафовали преподавателя одного из столичных вузов за использование русского языка во время проведения занятий для студентов 3 курса. Накануне вступило в силу соответствующее постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за использование негосударственного языка в ходе образовательного процесса.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Преподавателя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовали на 3400 гривен.

По словам языкового омбудсмена, преподаватель нарушил часть первую ст. 21 ("Государственный язык в сфере образования") Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Сегодня, на восьмом месяце полномасштабной войны, когда учебные заведения ежедневно испытывают разрушения от ракетных обстрелов, большое количество педагогов – под обстрелами, в окопах или оккупации – продолжают обеспечивать образовательный процесс и утверждать украинскую идентичность.
 
Каждый украинский учитель, ученый, воспитатель или методист – эталон соблюдения закона и утверждения государственного языка. Поэтому наше внимание к сфере образования, как и поддержка образовательных инициатив, будет высоким, а реакция на нарушение закона, как и защита языковых прав граждан, будет надлежащим", – подчеркнул Креминь.
Преподаватель должен оплатить штраф не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его исполнения в принудительном порядке. Если штраф будет взыскан принудительно, то с преподавателя взыщут двойной размер штрафа – 6800 гривен.