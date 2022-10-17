За русский язык оштрафовали преподавателя одного из вузов столицы

"Сегодня, на восьмом месяце полномасштабной войны, когда учебные заведения ежедневно испытывают разрушения от ракетных обстрелов, большое количество педагогов – под обстрелами, в окопах или оккупации – продолжают обеспечивать образовательный процесс и утверждать украинскую идентичность.

Каждый украинский учитель, ученый, воспитатель или методист – эталон соблюдения закона и утверждения государственного языка. Поэтому наше внимание к сфере образования, как и поддержка образовательных инициатив, будет высоким, а реакция на нарушение закона, как и защита языковых прав граждан, будет надлежащим", – подчеркнул Креминь.