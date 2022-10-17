За русский язык оштрафовали преподавателя одного из вузов столицы

В Украине оштрафовали преподавателя одного из столичных вузов за использование русского языка во время проведения занятий для студентов 3 курса. Накануне вступило в силу соответствующее постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за использование негосударственного языка в ходе образовательного процесса.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Преподавателя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовали на 3400 гривен.
По словам языкового омбудсмена, преподаватель нарушил часть первую ст. 21 ("Государственный язык в сфере образования") Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Преподавателя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовали на 3400 гривен.
По словам языкового омбудсмена, преподаватель нарушил часть первую ст. 21 ("Государственный язык в сфере образования") Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Преподаватель должен оплатить штраф не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его исполнения в принудительном порядке. Если штраф будет взыскан принудительно, то с преподавателя взыщут двойной размер штрафа – 6800 гривен.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его исполнения в принудительном порядке. Если штраф будет взыскан принудительно, то с преподавателя взыщут двойной размер штрафа – 6800 гривен.
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