За рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 миллионов украинцев - Шмыгаль

18:09 22 декабря Киев, Украина

За границей находятся от пяти до семи миллионов украинцев. Более активно они будут возвращаться в Украину весной. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.

"По разным оценкам, за рубежом сейчас вынужденно остаются от пяти до семи млн украинцев. Но до 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - отметил он.

По словам Шмыгаля, для возвращения граждан требуются работа, жилье и безопасность.

"По работе. Мы запустили программу еРабота, четыре направления уже работают. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц для перерабатывающих предприятий. Через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу - это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики", - рассказал премьер.



Он также добавил, что в Украине заработала программа еОселя, по которой уже выдано почти 300 первых ипотек.

"Третий вопрос - это безопасность. Вся команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО. Мы уже получили от партнеров NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Ожидаем SAMP/T. В ходе визита в США Владимира Зеленского Соединенные Штаты официально подтвердили предстоящую передачу Украине систем ПВО Patriot. Это и есть наша работа по вопросу безопасности", - заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития страны после войны, поэтому стратегическая задача - это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года.